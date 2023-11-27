Воспитанник «Зенита» Рудаков: не верю, что в этом сезоне в России сменится чемпион

Экс-голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков высказался о чемпионской интриге в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Слежу ли за чемпионатом России? Ростов» смотрю. «Зенит» — иногда. За остальными не особо слежу. Не эксперт, ха-ха. Сменится ли в России чемпион? Лично я — не верю. Я смотрел обзор игры «Зенита» с «Краснодаром», видел статистику. По-моему, «Зенит» сильнее был. Моё мнение: на дистанции Питер их обгонит», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко. Петербургская команда завоёвывала чемпионский титул на протяжении последних пяти сезонов.

Рудаков — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник академии «Зенита». В 2018 году российский вратарь присоединился к финскому ХИКу на правах аренды, с 2022-го играет за «Хонку». С «Ростовом» футболиста связывает контракт, заключённый им зимой 2020 года.