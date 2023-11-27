КДК РФС рассмотрит удаление Джона Кордобы за жест после матча с «Уралом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что на заседании КДК рассмотрят удаление нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после матча 16-го тура РПЛ с «Уралом» (1:3).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренеров «Краснодара» Ивича и «Урала» Гончаренко. Рассмотрим удаление Кордобы, он приглашён на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, нападающий «Краснодара» Джон Кордоба продемонстрировал неприличный жест в адрес арбитра после матча 16-го Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Для «быков» поражение от «Урала» (1:3) стало вторым в этом сезоне РПЛ. После 16 туров команда Владимира Ивича идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.