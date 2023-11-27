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Карлес Пуйоль назвал лучшего игрока в нынешней «Барселоне»

Карлес Пуйоль назвал лучшего игрока в нынешней «Барселоне»
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Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль считает, что лучшим игроком сине-гранатовых прямо сейчас является хавбек Гави.

«Лучший игрок «Барселоны» сейчас на мой взгляд – Гави, он как раз наш воспитанник. Мне нравится его манера игры, его характер, страсть, он напористый», — сказал Пуйоль в выпуске YouTube-канала «МЯЧ Shorts».

Напомним, полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави повредил крестообразную связку колена и боковой мениск. В этом сезоне Гави провёл 15 матчей за сине-гранатовых, из них 13 — в стартовом составе. В прошлой кампании испанский хавбек отыграл 36 матчей в Ла Лиге за «Барселону», забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость Гави в € 90 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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