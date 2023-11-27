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В «Динамо» рассказали, что их дело в ФИФА по Норманну сложнее, чем у «Ростова»

В «Динамо» рассказали, что их дело в ФИФА по Норманну сложнее, чем у «Ростова»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как обстоит ситуация в ФИФА с делом по контракту бывшего норвежского полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна, а также сравнил её с ситуацией у «Ростова».

«Мы шли отдельно от «Ростова». У нас немного сложнее ситуация, но мы подали заявление и ждём решения. Информации по поводу того, когда придёт решение, нет», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

Ранее стало известно о решении ФИФА, согласно которому полузащитник Матиас Норманн будет вынужден выплатить компенсацию «Ростову» за расторжение контракта.

Напомним, 20 августа Матиас Норманн перешёл в «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Ранее, 9 августа, 27-летний норвежский полузащитник направил в «Ростов» и «Динамо» уведомления о расторжении своего контракта. Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в московском клубе с его позицией не согласны, а футболисту предстоит доказывать свою правоту через суд.

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