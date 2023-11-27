Агент Обухова: задача нападающего — забивать голы, Владимир с этим прекрасно справляется

Агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова Сергей Пушкин заявил, что игрок прекрасно справляется со своей задачей забивать голы.

«Владимир приносит пользу команде, получает свои минуты, очень рад за него. Задача нападающего – забивать голы, и он с этим прекрасно справляется. Тренер и клуб на него рассчитывают. Что может быть важнее?» — приводит слова Пушкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Обухов сыграл за «Оренбург» 16 матчей во всех турнирах, где забил четыре мяча. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 350 тыс.

На данный момент после 16 сыгранных матчей в МИР РПЛ оренбургская команда располагается в зоне стыковых матчей, на 13-м месте с 14 очками.