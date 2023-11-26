Спортивный директор «Оренбурга»: рады за гол Обухова — было много критики

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал мяч, забитый нападающим Владимиром Обуховым в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге с «Ахматом» (1:1).

«Рады, что Владимир Обухов забил в чемпионате впервые за долгое время. Хотелось бы, чтобы голов было больше. Рады за него, было много критики», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Обухов открыл счёт в матче на 50-й минуте. Ему ассистировал Кирилл Капленко. На 65-й минуте нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 матчей. «Ахмат» находится на 14-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» (33).