Тренер «ПСЖ» Энрике: Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о вингере французского клуба Усмане Дембеле.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения: Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире. Никаких сомнений. Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперёд, ему нравится стараться. Он не слушает критику… Он всегда генерирует хорошие вещи», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Дембеле перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за € 50,4 млн. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 16 играх парижан во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Интернет-портал оценивает рыночную стоимость Усмана в € 60 млн.