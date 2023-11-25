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Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал результативную ошибку Доннаруммы в матче с «Монако»

Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал результативную ошибку Доннаруммы в матче с «Монако»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением относительно ошибки вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммы в минувшем матче Лиги 1 с «Монако» (5:2), после которой монегаски смогли забить гол.

«Все совершают ошибки, но это его первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас, сегодня он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен. Ему удалось быстро прийти в себя после этой помарки. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон выдающийся, я в восторге от его выступлений и поведения», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, на 22-й минуте игры Доннарумма оказался под прессингом игрока «Монако» Балогуна и в попытке вынести мяч пнул его на Минамино, который быстро обработал его и чётко пробил из центра штрафной в левый нижний угол.

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