Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал результативную ошибку Доннаруммы в матче с «Монако»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением относительно ошибки вратаря парижского клуба Джанлуиджи Доннаруммы в минувшем матче Лиги 1 с «Монако» (5:2), после которой монегаски смогли забить гол.

«Все совершают ошибки, но это его первая. Всегда прошу вратаря делать первый пас, сегодня он допустил ошибку, но это часть футбола. В остальном он был великолепен. Ему удалось быстро прийти в себя после этой помарки. Я сам совершаю ошибки в каждом матче. Его сезон выдающийся, я в восторге от его выступлений и поведения», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, на 22-й минуте игры Доннарумма оказался под прессингом игрока «Монако» Балогуна и в попытке вынести мяч пнул его на Минамино, который быстро обработал его и чётко пробил из центра штрафной в левый нижний угол.