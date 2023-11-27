Гурцкая: у Тюкавина два предложения из Европы. Он не подписал контракт с «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин не подписал контракт с бело-голубыми на сезон-2024/2025, а также сообщил, что у 21-летнего форварда есть два предложения из Европы.

«Гафин врёт в ситуации по Тюкавину. Что имеете в виду? «Динамо» заявило, что у Тюкавина продлился контракт на сезон-2024/2025.

Изначально это был просто инсайд? Окей, его никто не опроверг из «Динамо». Дальше это стало пиариться и чуть ли не выдалось за совершившийся факт, что Тюкавин продлил контракт.

Это не так? Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/2025. А если у него автоматическая пролонгация? Нет, он всё равно его должен подписать.

Уверены? Да, я уверен. Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/2025. Я ответственно заявляю, на вчерашний день у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб близок к продлению соглашения с нападающим Константином Тюкавиным, уточнив, что они ведут переговоры о более длительном контракте.

В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.