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Игрок «Реала» Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года

Игрок «Реала» Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года
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Вингер мадридского «Реала» и Винисиус Жуниор получил приз Samba Gold («Золотая самба») как лучший бразильский футболист в 2023 году.

Второе место в голосовании занял форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар, а на третьем месте расположился защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос.

Награда была учреждена в 2008 году, и её первым лауреатом стал другой футболист, прошедший через «Реал», Кака. До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021‑го на награду номинируются бразильцы со всего мира.

Напомним, Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в 2018 году за € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и отдал четыре результативные передачи.

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