Рой Кин разозлился, когда его начал снимать фанат «Эвертона» на матче с «МЮ»

Легенда английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин разозлился, когда его начал снимать болельщик «Эвертона» на матче 13-го тура английской Премьер-лиги (3:0).

Кин находился в специальной студии для экспертов и журналистов на «Гудисон Парк», и в этот момент фанат «ирисок» начал снимать бывшего футболиста. Ирландцу это не понравилось, и он начал показывать жесты, указывая на поле, чтобы фанат сосредоточился на футболе, а не на нём.

На данный момент после 13 сыгранных матчей АПЛ «Эвертон» имеет в своём в активе четыре очка, занимая 19-е место в таблице. При этом 10 очков сняли у «ирисок» за нарушение финансового фэйр-плей. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» заработал 24 очка и расположился на шестой строчке.