Рой Кин: сейчас шестому месту «МЮ» радуются. Ещё несколько лет назад было бы стыдно

Бывший ирландский футболист английского «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что сейчас шестому месту команды радуются, а ещё несколько лет назад было бы стыдно.

«Сейчас «Манчестер Юнайтед» шестой. Если бы вы вернулись на несколько лет назад и вы были шестыми, вам было бы стыдно. Но очевидно, что футболисты довольны этим положением.

Игрокам предстоит пройти долгий путь. «Манчестер Юнайтед» должен конкурировать с лучшими командами. Сюда входят «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед».

Они поедут играть с «Ньюкасл Юнайтед» на следующей неделе – посмотрим, что получится у «Манчестер Юнайтед». Футболисты должны выигрывать матчи с большой командой», — приводит слова Кина Sky Sports.