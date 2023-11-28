Украинский голкипер «Реала» Лунин — лидер среди вратарей Ла Лиги по проценту сейвов

Голкипер «Реала», украинец Андрей Лунин провёл «на ноль» матч с «Кадисом» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги.

Он совершил четыре сейва в этом матче. Теперь у него 15 отбитых мячей после 17 ударов в створ — Андрей парировал 88% ударов. Это лучший результат Ла Лиги среди вратарей, сыгравших более одного матча этого сезона, сообщает FB REF.

На втором месте в чемпионате по этому показателю его одноклубник Кепа Аррисабалага, он имеет 76,7%, 24 сейва после 30 ударов. Третья позиция у Алекса Ремиро из «Реала Сосьедад» – 76,2%, парировал 47 ударов из 63.

Лунин провёл три «сухих» матча из пяти в сезоне, Кепа – 6 из 13. Украинец пропустил два гола, испанец – 10.

Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.