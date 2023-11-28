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Юнгберг — о Холанде: его движение — это и есть техника. Эрлинг обгонит кого угодно

Юнгберг — о Холанде: его движение — это и есть техника. Эрлинг обгонит кого угодно
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Швеции Фредрик Юнгберг высказался о центральном нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Скажем, если Эрлинг устроит забег с защитником на короткой дистанции, то его никто не догонит. И поэтому, на мой взгляд, он забивает так много. Потому что он всегда находится впереди защитника. Люди говорят о технике, что нападающий должен быть техничным, но меня это абсолютно не волнует. Движение Холанда — это и есть техника. Он не делает ничего лишнего, что экономит время. Первое касание, обработка мяча, удар. Вот что я называю высочайшим уровнем технического оснащения», — приводит слова Юнгберга издание Daily Mail.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий «горожан» забил 13 мячей в 12 матчах английской Премьер-лиги и записал на свой счёт три результативные передачи.

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