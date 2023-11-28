«Динамо» — «Зенит». Сергей Семак рассчитывал на другой сценарий

29 ноября состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит». Начало – в 18:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех москвичей оценивается в 3.95. На ничью дают коэффициент 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит» 29 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча оцениваются в 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен за 1.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Зенит» (29.11.2023)

Игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит» пройдёт 29 ноября на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 18:15 мск. В последней очной встрече в РПЛ бело-голубые выиграли на выезде со счётом 3:2. Сумеют ли подопечные Сергея Семака взять реванш?

В минувшем матче чемпионата России сине-бело-голубые победили дома «Сочи» со счётом 3:0 и вышли на первое место в турнирной таблице. В игре клуб из Санкт-Петербурга владел инициативой и воплотил преимущество в три забитых мяча. Авторами голов стали Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой.

Подопечные Сергея Семака находятся в хорошей форме. Они выиграли четыре из пяти последних официальных матчей с учётом всех соревнований. Они победили «Ахмат» (2:1), «Балтику» (2:0) и «Сочи» (3:0), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1) в РПЛ, а в Кубке России обыграли «Крылья Советов» (1:0). В этих играх «Зенит» пропустил всего два мяча.

Групповой этап Кубка России петербуржцы прошли без особых проблем. Они набрали 14 очков после шести матчей. Отлично проявил себя Иван Сергеев. Он забил пять голов в кубковых встречах.

В интервью полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, что выход команды на первое место в РПЛ поднял футболистам настроение. Хавбек предполагает, что матч с «Динамо» будет интересным. Мотивация петербуржцев на высоком уровне, поскольку задача клуба — побеждать в каждом турнире.

«Динамо» выиграло последнюю встречу в РПЛ. Бело-голубые победили в дерби ЦСКА со счётом 3:2. Главными героями стали Бителло и Константин Тюкавин. Бразилец оформил дубль, а россиянин забил победный мяч и записал в актив результативную передачу.

В текущем сезоне Тюкавин провёл 20 матчей с учётом всех соревнований и забил восемь мячей. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб планирует продлить контракт с нападающим.

Подопечные Марцела Лички хорошо выступают дома. В последних пяти официальных матчах с учётом всех турниров они победили «Спартак» (3:0) и «Пари НН» (2:1) в Кубке России. В РПЛ обыграли «Урал» (2:1) и «Оренбург» (2:0), а встречу с «Факелом» завершили вничью (0:0).

На групповом этапе Кубка России «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Соперники подобрались сильные: «Спартак», «Краснодар» и «Пари НН», поэтому конкуренция была серьёзная. «Быки» также набрали 11 очков, но уступили подопечным Марцела Лички по результатам очных встреч.

Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России пройдёт в марте после зимней паузы. Сейчас же команды находятся в отличной форме. С учётом всех соревнований москвичи и петербуржцы выиграли четыре из пяти последних официальных матчей.

Подопечные Марцела Лички дома выступают уверенно, кроме того, они победили «Зенит» в последнем очном матче со счётом 3:2. Плюс ко всему москвичи стараются играть в агрессивный футбол, который нравится главному тренеру. Рассмотрим ставку на то, что «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча, за 3.14.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Динамо» — «Зенит» 29 ноября 2023 года

В последних встречах «Динамо» и «Зенит» действуют изобретательно в нападении и много забивают. Бело-голубых дома обыграть проблематично — в текущем сезоне это пока удалось сделать только «Краснодару». Играть с подопечными Лички для Семака будет непросто. Далеко не всегда его подопечным удаётся сохранять самообладание. Яркий пример тому поражение в игре с «Оренбургом» на выезде — 1:3. Вот и поставим, что «Динамо» не проиграют и тотал больше 2.5 мяча, за 3.14.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.14.