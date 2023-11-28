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ПСЖ — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Милан» — «Боруссия»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Милан» — «Боруссия»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 28 ноября, в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 встретятся итальянский «Милан» и немецкая «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Боруссия» Дортмунд.

Лига чемпионов . Группа F. 5-й тур
28 ноября 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Боруссия» набрала семь очков в четырёх матчах группового этапа и занимает первое место в турнирной таблице группы F. Милан с пятью очками находится на третьей строчке в таблице квартета.

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