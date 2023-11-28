«ПСЖ» и «Милан» — мимо плей-офф ЛЧ? «Ньюкасл» и «Боруссия» могут это провернуть. LIVE

Сегодня, 28 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В том числе сыграют «ПСЖ» и «Ньюкасл», а также «Милан» и дортмундская «Боруссия». Мы проведём для вас онлайн этих встреч.

В Англии чемпиона Франции, можно сказать, унизили: во 2-м туре «Ньюкасл» победил 4:1, загоняв Килиана Мбаппе и других топов мощным прессингом. Вероятно, парижане примут своего соперника несколько озлобленными и в надежде отквитаться. Оппоненту тоже нужны эмоции: после двух подряд еврокубковых поражений команду Эдди Хау многие списали со счетов.

Если «Ньюкасл» ещё раз обыграет «ПСЖ», то нереально увеличит свои шансы на плей-офф ЛЧ: британцы как минимум обойдут распиаренных звёзд в таблице.

Дортмунд лидирует в группе F – и абсолютно по делу: победы над «Ньюкаслом» не назовёшь случайными. Теперь в соперниках снова «Милан», с которым немцы во 2-м туре скатали заунывную ничью (0:0). Итальянцам очки нужны как воздух, чтобы досрочно не лишиться шансов на плей-офф. Параллельно Париж не должен выиграть, а в последнем туре стоит обыгрывать «Ньюкасл».

«Боруссии» все эти турнирные сложности ни к чему: побеждай и превращай матч с «ПСЖ» 13 декабря в формальность.

Однако есть и совсем конспирологический заход: при определённых условиях «ПСЖ» и «Милан» пролетят мимо плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «Боруссии» и «Ньюкаслу» нужно напрячься: или победить в оставшихся матчах, или набрать в них хотя бы по четыре очка. Вот это будет сенсация.

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