Юношеская сборная Франции обыграла Мали и вышла в финал чемпионата мира до 17 лет

Завершился матч 1/2 финала юношеского чемпионата мира до 17 лет между сборными Франции и Мали. Команды играли на стадионе «Манахан Стэдиум» в Суракарте (Индонезия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Густаво Техерой (Уругвай). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Номинальные хозяева смогли одержать волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол был забит только в концовке первого тайма — на 45+4-й минуте малийцы вышли вперёд благодаря точному удару Ибрагима Диарра. Однако во втором тайме Франция смогла переломить ход игры. На 56-й и 69-й минутах отличились Иванн Тити и Исмаил Бунеб.

В финале Франция сыграет с командой Германии. В матче за третье место малийцы сразятся с аргентинцами. Напомним, юношеский чемпионат мира до 17 лет проводится в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.