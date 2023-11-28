«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Араухо

«Бавария» проявляет интерес к уругвайскому защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, в Араухо заинтересован лично главный тренер «Баварии» Томас Тухель. При этом сама «Барселона» хочет сохранить игрока в своём составе.

Напомним, Араухо выступает за «Барселону» с 2020 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, записав в свой актив 32 очка. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на два очка.

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