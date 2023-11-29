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Луис Энрике считает незаслуженным результат матча «ПСЖ» с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

Луис Энрике считает незаслуженным результат матча «ПСЖ» с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1).

«Мы заслужили победу. Мы сыграли полный матч и были лучше, чем «Ньюкасл». Результат не отражает то, что было на поле. Но футбол такой. Мы одна из команд, которая забивает больше всех в Европе, но сегодня мяч, похоже, не хотел идти в ворота.

Я выпустил Данило, потому что он хорошо владеет мячом, и мы хотели с самого начала доминировать над соперником. И мы сделали это. Я очень рад, что ребята остались терпеливыми и не позволили разочарованию захлестнуть их», — приводит слова Энрике Tuttomercatoweb.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, набрав семь очков. «Ньюкасл», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав пять очков.

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