Данные 1,7 млн посетителей чемпионата мира 2018 года попали в открытый доступ

В понедельник, 27 ноября, в открытый доступ попало множество баз данных, в числе которых сведения о посетителях чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации».

В Сеть попали 1,7 млн данных посетителей матчей чемпионата мира 2018 года, которые включают ФИО, серию и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты и дату рождения. Отмечается, что оригинальная база данных содержит примерно на две тысячи записей больше, но в остальном данные совпадают.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2018 года прошёл с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Чемпионом мира стала сборная Франции.