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Защитник «Балтики» Сото: мы доверяем Игнашевичу, доверяем друг другу — результат придёт

Защитник «Балтики» Сото: мы доверяем Игнашевичу, доверяем друг другу — результат придёт
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Чилийский защитник «Балтики» Гильермо Сото высказался о затянувшейся безвыигрышной серии калининградской команды в нынешнем сезоне.

«Горькое послевкусие от последних минут игры (с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. — Прим. «Чемпионата»). Мы практически добились победы, но упустили её на последних минутах. Ощущения такие, словно победа ускользнула от нас. Но с точки зрения уверенности в собственных силах этот матч дал нам многое. В чём причина пропущенного мяча? Это всё детали.

В конечном итоге качество команды оценивается по результату. Сейчас нет того результата, но команда работает очень хорошо, особенно в течение последних недель. Это то, что внушает нам надежду, спокойствие и уверенность в том, что результат придёт. Учитывая то, как команда работает, это возможно. Мы доверяем главному тренеру, доверяем друг другу. У нас очень позитивная атмосфера. У команды есть голод до побед», — приводит слова Сото Metaratings.

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