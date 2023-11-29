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Абаскаль эмоционально обсудил удаление Рябчука с защитником «Оренбурга» Сиваковым

Абаскаль эмоционально обсудил удаление Рябчука с защитником «Оренбурга» Сиваковым
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен решением удалить защитника красно-белых Олега Рябчука в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Абаскаль эмоционально разговаривал по этому поводу с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым, уходя с поля на перерыв. Эту информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Рябчук получил прямую красную карточку на 40-й минуте. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти. В эти минуты идёт второй тайм. «Оренбург» впереди — 1:0.

Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 10'    
Удаления: нет / Рябчук – 40'
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