Абаскаль эмоционально обсудил удаление Рябчука с защитником «Оренбурга» Сиваковым

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен решением удалить защитника красно-белых Олега Рябчука в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Абаскаль эмоционально разговаривал по этому поводу с защитником «Оренбурга» Михаилом Сиваковым, уходя с поля на перерыв. Эту информацию передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Рябчук получил прямую красную карточку на 40-й минуте. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти. В эти минуты идёт второй тайм. «Оренбург» впереди — 1:0.
Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 29 ноября 2023
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