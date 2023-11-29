Капитан «Оренбурга» Сиваков высказался о словесной перепалке с Абаскалем

Капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков рассказал о небольшом конфликте с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем. Словесная перепалка между ними произошла сразу после первого тайма первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.

«Что произошло? Ничего. Это эмоции. Мне не совсем понравилось то, как он высказывался о нашей команде, что мы симулируем. Я не считаю, что сегодня кто‑то симулировал, была хорошая мужская игра. Я говорю по‑итальянски, понимал, что он говорит, и мне это не понравилось. И я ему просто ответил, что не надо так говорить о нашей команде», — приводит слова Сивакова «Матч ТВ».

Напомним, единственный мяч в прошедшем матче забил полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовавший пенальти на 10-й минуте.

Ссора Абаскаля и Сивакова в перерыве матча: