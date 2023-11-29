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«Ты что, сумасшедший?» Стало известно, что кричал Абаскалю капитан «Оренбурга»

«Ты что, сумасшедший?» Стало известно, что кричал Абаскалю капитан «Оренбурга»
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Стало известно, что кричал капитан «Оренбурга» Михаил Сиваков главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю.

После первого тайма матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по пути в подтрибунные помещения произошла перепалка. Сиваков выкрикнул на итальянском: «Какого хрена ты хочешь? Ты что, сумасшедший?»

Напомним, Олег Рябчук получил прямую красную карточку на 40-й минуте. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Ранее, на 10-й минуте, счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, реализовав пенальти. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу оренбургской команды. Ответная встреча пройдёт 12 марта 2024 года в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

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