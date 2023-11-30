«Реал» Мадрид — «Наполи»: «сливочные» вышли вперёд в концовке встречи

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В эти минуты проходит матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024, в котором встречаются испанский «Реал» и итальянский «Наполи». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Встречу обслуживает французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Наполи» вышел вперёд на 10-й минуте благодаря голу нападающего Джованни Симеоне. Однако уже спустя минуту форвард «Реала» Родриго Гоэс восстановил равенство на табло. На 22-й минуте голом отметился хавбек хозяев Джуд Беллингем. Сразу после перерыва неаполитанцы сравняли счёт благодаря мячу Андре Замбо Ангисса.

В концовке второго тайма, на 84-й минуте, «Реал» снова вышел вперёд — отличился полузащитник Николас Пас (3:2).