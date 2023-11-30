Лига чемпионов, 29 ноября: результаты игрового дня и турнирная таблица

В среду, 29 ноября, состоялся второй игровой день 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию все результаты игрового дня и текущую турнирную таблицу.
29 ноября, результаты игрового дня Лиги чемпионов:
Группа A
«Бавария» (Германия) — «Копенгаген» (Дания) — 0:0.
«Галатасарай» (Турция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 3:3.
Группа B
«Арсенал» (Англия) — «Ланс» (Франция) — 6:0.
«Севилья» (Испания) — ПСВ (Нидерланды) — 2:3.
Группа C
«Брага» (Португалия) — «Унион» (Германия) — 1:1.
«Реал» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 4:2.
Группа D
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 0:0.
«Бенфика» (Португалия) — «Интер» (Италия) — 3:3.
По итогам матчей среды «Арсенал» и ПСВ гарантировали себе участие в плей-офф.