Микель Артета — о 6:0 с «Лансом»: даже не мечтал об этом, но мы сделали это убедительно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Лансом» (6:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я даже не мечтал об этом, но сегодня у нас был шанс пройти квалификацию и занять первое место в группе, и мы сделали это очень убедительно против очень хорошей команды, и я думаю, что команда с самого начала показала много агрессии и решимости идти на игру, все произошло так, как надо, особенно в первые 30 минут, и это очень помогло выиграть игру.

Здорово, что мы смогли победить таким образом, но я думаю, что мы последовательно показывали дома, что не пропускаем и забиваем много голов, это действительно положительный фактор, игроки должны получить этот опыт и поверить, что мы можем сделать это против больших соперников, теперь давайте подождем, мы должны припарковаться, и в феврале мы узнаем, с кем мы столкнемся, и посмотрим, как мы будем в этот момент», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

После пяти туров «Арсенал» занимает первое место с 12 очками в группе В с ПСВ (8 очков), «Лансом» (5 очков) и «Севильей» (2 очка).