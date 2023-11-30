Серхио Рамос высказался о вылете «Севильи» из Лиги чемпионов

Защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал поражение от ПСВ (2:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«То, о чём мы только что говорили, Лига чемпионов — это другое, всё решается мелкими деталями. Мы доминировали, у нас был благоприятный результат, и, если бы мы остались в меньшинстве, это убило бы нас. Они знали, как причинить нам боль группой, мы знали их вертикальность.

Недовольство болельщиков? Сейчас трудно говорить, лучший способ — добиться результатов, а у нас их нет. Я понимаю гнев людей, мы должны продолжать смотреть вперёд и думать о следующем матче. Это ужасно, потому что редко когда у тебя есть возможность насладиться этим турниром. Команда сегодня довольно много проигрывает», — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, «Севилья» вела по ходу матча со счётом 2:0, но после 68-й минуты ПСВ сумел перевернуть игру, забив три мяча.

После пяти туров «Севилья» занимает последнее, четвёртое место с двумя очками в группе В с «Арсеналом» (12 очков), ПСВ (8 очков) и «Лансом» (5 очков).