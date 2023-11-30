Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Серхио Рамос высказался о вылете «Севильи» из Лиги чемпионов

Серхио Рамос высказался о вылете «Севильи» из Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал поражение от ПСВ (2:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«То, о чём мы только что говорили, Лига чемпионов — это другое, всё решается мелкими деталями. Мы доминировали, у нас был благоприятный результат, и, если бы мы остались в меньшинстве, это убило бы нас. Они знали, как причинить нам боль группой, мы знали их вертикальность.

Недовольство болельщиков? Сейчас трудно говорить, лучший способ — добиться результатов, а у нас их нет. Я понимаю гнев людей, мы должны продолжать смотреть вперёд и думать о следующем матче. Это ужасно, потому что редко когда у тебя есть возможность насладиться этим турниром. Команда сегодня довольно много проигрывает», — приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, «Севилья» вела по ходу матча со счётом 2:0, но после 68-й минуты ПСВ сумел перевернуть игру, забив три мяча.

После пяти туров «Севилья» занимает последнее, четвёртое место с двумя очками в группе В с «Арсеналом» (12 очков), ПСВ (8 очков) и «Лансом» (5 очков).

Лига чемпионов . Группа B. 5-й тур
29 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Рамос – 24'     2:0 Эн-Несири – 47'     2:1 Сайбари – 68'     2:2 Гудель – 81'     2:3 Пепи – 90+2'    
Удаления: Окампос – 66', Фернандо – 90+8' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android