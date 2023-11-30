Лига конференций, 30 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 30 ноября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание игрового дня.
Лига конференций УЕФА, сезон-2023/2024, групповой этап, 5-й тур:
- 16:00 мск. «Брейдаблик» — «Маккаби»
- 18:30 мск. «Астана» — «Динамо» Загреб
- 20:45 мск. «АЗ Алкмар» — «Зриньски»
- 20:45 мск. «Балкани» — «Виктория» Пльзень
- 20:45 мск. «Бешикташ» — «Брюгге»
- 20:45 мск. «Будё-Глимт» — «Лугано»
- 20:45 мск. «Гент» — «Заря»
- 20:45 мск. ХИК — «Абердин»
- 20:45 мск. «Клаксвик» — «Слован» Братислава
- 20:45 мск. «Олимпия» Любляна — «Лилль»
- 23:00 мск. «Айнтрахт» — ПАОК
- 23:00 мск. «Астон Вилла» — «Легия»
- 23:00 мск. «Норшелланн» — «Фенербахче»
- 23:00 мск. «Спартак» Трнава — «Лудогорец»
- 23:00 мск. «Фиорентина» — «Генк»
- 23:00 мск. «Чукарички» — «Ференцварош»
Напомним, действующим чемпионом турнира является английский «Вест Хэм».
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