Игрок «Динамо» Бессмертный: не рассматриваю «Зенит» даже за мешок денег

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный отреагировал на слухи об интересе со стороны «Зенита». Футболист заявил, что не перейдёт в стан действующего чемпиона страны даже за мешок денег. Он подчеркнул, что предан только «Динамо».

«Интерес от «Зенита»? Это обычные слухи. Никто ни на кого не выходил. Нет ничего серьёзного.

Не рассматриваю «Зенит» вообще, даже за мешок денег. Я предан только «Динамо». Клуб, который для меня сделал всё и делает дальше», — приводит слова Бессмертного Sport24.

В нынешнем сезоне Бессмертный провёл за основную команду «Динамо» девять матчей во всех турнирах, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в € 400 тысяч.