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Хавбек «Спартака» Лайкин прокомментировал дебют в стартовом составе красно-белых

Хавбек «Спартака» Лайкин прокомментировал дебют в стартовом составе красно-белых
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Полузащитник «Спартака» Максим Лайкин заявил, что расстроен поражением в дебютном матче в стартовом составе московской команды. Напомним, в среду, 29 ноября, красно-белые на выезде уступили «Оренбургу» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Выходить на поле за «Спартак» — это большая ответственность и гордость. В любом случае я очень расстроен, что нам не удалось выиграть. Но у нас ещё есть матч впереди, мы приложим все силы, чтобы переломить эту серию и победить. Что касается каких‑то личных задач, я хотел провести полный матч, но получилось только половину. Это была тактическая необходимость.

После удаления Рябчука пришлось сесть ниже. Играл на позиции левого защитника. Комфортно ли было? Всё нормально. Тенденция такая, что футболист должен играть на нескольких позициях и приносить пользу команде. Чем больше игрок закрывает позиций — тем лучше. Универсал может принести больше пользы», — приводит слова Лайкина «Матч ТВ».

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