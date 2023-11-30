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Чернов — о поражении в Оренбурге: «Спартак» получил удаление, и всё пошло по одному месту

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о поражении от «Оренбурга» (0:1) в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

На 40-й минуте встречи у красно-белых прямой красной карточкой был удалён защитник Олег Рябчук.

«Да, каких-то опасных моментов у нас не было. Первые минуты втягивались: знали, что «Оренбург» будет так играть в прессинг. После пропущенного мяча хотели взять мяч под контроль. Получили удаление, и всё пошло по одному месту», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ответный матч между командами на «Открытие Банк Арене» состоится 12 марта.

После 16 туров «Спартак» занимает четвёртое место в РПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33 очка).

В нынешнем сезоне Чернов сыграл 12 матчей (762 минуты) и отдал одну голевую передачу.