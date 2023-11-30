Круговой — о премии «Первая пятёрка»: у нас из молодых есть только Васильев и Коваленко

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о премии лучшему молодому игроку сезона «Первая пятёрка». Напомним, в номинацию на премию вошли 16 футболистов. В список не попал ни один игрок петербургского клуба.

«Согласен ли я с тем, что среди номинантов на премию «Первая пятёрка» нет игроков «Зенита»? А у нас в команде есть молодые? У нас из молодых футболистов есть только Васильев и Коваленко. Когда в «Зените» были такие номинанты?

В клубе не очень хороши дела с развитием молодёжи? На этот вопрос я уже ответить не могу. Это надо спрашивать у руководства», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Круговой выступает за основную команду «Зенита» с июля 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.