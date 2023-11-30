Шмейхель — об Онана: ошибки вратаря дорого стоят. Такова правда жизни

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель высказался о вратаре «красных дьяволов» Андре Онана, который допустил несколько ошибок в выездном матче Лиги чемпионом с «Галатасараем» (3:3).

«На самом деле я думаю, что четвёрка защитников сыграла сегодня очень хорошо. Не думаю, что они могли бы сделать больше. Да, на мой взгляд, они сыграли хорошо, но нельзя спорить с тем, что ошибки вратаря стоят очень и очень дорого. Каждый раз, когда голкипер допускает ошибку, он пропускает гол. Такова правда жизни», — приводит слова Шмейхеля издание Metro.

Напомним, накануне, 29 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент манкунианцы занимают последнее место в своей группе ЛЧ, набрав четыре очка.