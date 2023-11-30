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Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА
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Сборная России поднялась на одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА. Напомним, в октябре текущего года Россия занимала 39-е место, отставая от Эквадора и опережая Нигерию.

В обновлённом рейтинге сборная Бразилии опустилась с третьей строчки на пятую. Нидерландам удалось обойти Португалию. Хорватия потеряла сразу четыре позиции и опустилась на 10-е место. Местами поменялись сборные Италии и Испании.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 30 ноября 2023 года:

1. Аргентина.
2. Франция.
3. Англия.
4. Бельгия.
5. Бразилия.
6. Нидерланды.
7. Португалия.
8. Испания.
9. Италия.
10. Хорватия.

37. Турция.
38. Россия.
39. Чехия.
40. Чили.

В ноябре национальная команда России провела товарищескую встречу со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.

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