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Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась на одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА. Напомним, в октябре текущего года Россия занимала 39-е место, отставая от Эквадора и опережая Нигерию.

В обновлённом рейтинге сборная Бразилии опустилась с третьей строчки на пятую. Нидерландам удалось обойти Португалию. Хорватия потеряла сразу четыре позиции и опустилась на 10-е место. Местами поменялись сборные Италии и Испании.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 30 ноября 2023 года:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Англия.

4. Бельгия.

5. Бразилия.

6. Нидерланды.

7. Португалия.

8. Испания.

9. Италия.

10. Хорватия.

…

37. Турция.

38. Россия.

39. Чехия.

40. Чили.

В ноябре национальная команда России провела товарищескую встречу со сборной Кубы, разгромив соперника со счётом 8:0.