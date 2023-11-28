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Сергей Терехов: считаю, что футбол в России не деградирует

Сергей Терехов: считаю, что футбол в России не деградирует
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Защитник «Химок» Сергей Терехов оценил нынешнее состояние отечественного футбола. Ранее главный тренер «Акрона» Евгений Калешин заявил, что в России спорт номер один деградирует.

«Считаю, что наш футбол не деградирует. Во всём нужно искать плюс, футбол стал другим — мы не играем в еврокубках и многие клубы стали делать акцент на молодых футболистах, дают им больше практики. Нужно искать позитив в этой ситуации. Когда вернёмся в международные матчи, молодые ребята будут выглядеть уже более уверенно.

Надеюсь, что это скоро произойдёт. Хочу, чтобы это произошло как можно скорее», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из‑за ситуации на Украине.

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