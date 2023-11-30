Тикнизян: по игровой роли Сперцяна в сборной можно сравнить с Лэмпардом или Джеррардом

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сравнил хавбека «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна с бывшими полузащитниками национальной команды Англии Фрэнком Лэмпардом и Стивеном Джеррардом.

«Эдик — топовый футболист с сильными качествами. Он настоящий дирижёр команды, у него прекрасное видение поля, но чемпионство выигрывает вся команда, а не один игрок. Если «Краснодар» так продолжит, то у них есть большие шансы стать чемпионами. Какова роль Эдика в игре сборной? Эдик – диспетчер нашей сборной. Его роль можно сравнить с ролью Фрэнка Лэмпарда в «Челси» или Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Во многом от того, как он играет, зависит вся команда», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В нынешнем сезоне 23-летний Сперцян провёл 16 матчей за «Краснодар» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.