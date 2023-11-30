В КДК РФС объяснили дисквалификацию помощника Галактионова Хапова

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объяснил решение дисквалифицировать на два матча Заура Хапова, помощника главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Записи с рапорта делегата матча рассмотрены. Галактионов, Хапов, Баринов присутствовали по ВКС. Юрист «Локомотива» присутствовал очно. Хапов и Булатов (тренер «Крыльев Советов») вступили в нецензурную конфронтацию. Оба подтвердили конфликтную ситуацию. Конфликт был улажен, извинения принесены. Для них это было впервые. Булатов и Хапов дисквалифицированы на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня стало известно, что Михаил Галактионов также дисквалифицирован на две игры по решению КДК. Кроме того, на один матч и ещё одну игру условно был дисквалифицирован полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.