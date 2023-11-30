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В «Динамо» ждут компенсации от Матиаса Норманна

В «Динамо» ждут компенсации от Матиаса Норманна
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе ожидают такого же решения от ФИФА по делу норвежского хавбека Матиаса Норманна, как и с «Ростовом», которому футболист обязан выплатить компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта.

«Мы чуть позже подались. Там действительно более сложная ситуация, разные аргументации. Это довольно долго и скучно объяснять. Мы ожидаем, что решение будет в этом же ключе (как у «Ростова»). Если по «Ростову» решение пришло в ноябре, а подавали они в сентябре, то месяца через два будет и у нас», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) обязала Норманна выплатить компенсацию «Ростову» за досрочное и безосновательное расторжение контракта.

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