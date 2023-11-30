Денис Мацуев: уму непостижимо, как «Спартак» мог проиграть «Оренбургу»

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев прокомментировал поражение «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1).

«Матч с «Оренбургом» оптимизма не добавил. Понятно, что это Кубок России и состав не совсем оптимальный, но и у «Оренбурга» было так же. Уму непостижимо, как можно было проиграть. Если бы музыканту сказали, что сегодня будет концерт, который ничего не значит, то такого музыканта можно списывать с мировой сцены. Нельзя допускать для себя проходной матч — это ниже собственного достоинства. В форме легендарного клуба нельзя себе позволять играть вполноги. «Спартак» Бескова никогда бы себе такого не позволил. Что делать с тренером, решать не мне, но если всё будет так же продолжаться, то перемены назреют. Такая вероятность уже нависла над Абаскалем», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера, 29 ноября, прошёл первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились «Оренбург» и московский «Спартак». «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч между этими командами состоится 12 марта 2024 года.