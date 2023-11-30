Мацуев: «Спартак» продолжает трясти. Как можно было не воспользоваться осечками «Зенита»?

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев высказался об игре московского «Спартака» в последних матчах.

«Спартак» сейчас продолжает трясти. Суть не меняется от того, что победили «Балтику» в сугробах. Посмотрим, что будет в оставшихся матчах этого года. Нужно всё правильно взвесить, потому что качели не прекращаются. Вне зависимости от состава и мотивации «Спартак» должен побеждать любого соперника. Этого не происходит, поэтому всё больше нервирует. Болельщикам остаётся лицезреть происходящее, а решать должен совет директоров. От людей из клуба, комментирующих происходящее, должна быть ясность о будущем. На мой взгляд, нужно что-то исправить, потому что состав у «Спартака» боевой. И с ним нужно добиваться борьбы за чемпионство, а не за тройку. Как можно было не воспользоваться ситуацией, когда «Зенит» оступился в первом круге? Если «Спартак» ничего не будет предпринимать, то всё идёт к очередному чемпионству «Зенита», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков после 16 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» — шесть очков.