«Меня это не волнует». Габриэл Жезус — о поиске «Арсеналом» нового нападающего

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус ответил на вопрос, волнует ли его тот факт, что «канониры» хотят приобрести ещё одного нападающего.

«Вы сами знаете, что в футболе случается такое. Возможно, сами агенты рассказывают о многих вещах. Подобное происходило, когда я играл в «Манчестер Сити», причём даже когда я и Агуэро стабильно забивали. Я забивал много, но люди всё равно связывали с клубом новых нападающих.

На самом деле меня это не волнует. Я знаю свои сильные стороны и знаю, что могу привнести в команду. Я могу забивать, но также могу быть полезен другими вещами, например, открываниями на пространстве», — приводит слова Жезуса Evening Standard.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее в СМИ появились слухи, что «Арсенал» намерен приобрести нападающего «Брентфорда» Айвана Тони.