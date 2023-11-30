Голы Мареза, Кессье и Вейги помогли «Аль-Ахли» разгромить «Абху» в матче Про лиги

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 15-го тура Про лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Абха» и «Аль-Ахли». Стартовый свисток игры прозвучал в 18:00 по московскому времени. Гости добились разгромной победы со счётом 6:0.

Первый гол в матче был забит на 20-й минуте. Его автором стал испанский полузащитник Габриэль Вейга, которому ассистировал экс-игрок «Барселоны» Франк Кессье. Спустя две минуты отличился Фирас Аль-Бурайкан с передачи француза Аллана Сент-Максимена. На 28-й минуте Аль-Бурайкан оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 38-й минуте уже сам Кессье отличился с передачи Вейги. На 45-й минуте Вейга забил свой второй гол. Шестой забитый мяч в составе гостей на свой счёт записал бывший игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез. В качестве ассистента снова выступил Вейга.

После этой победы в активе «Аль-Ахли» стало 30 очков, команда идёт на третьем месте. «Абха» с 13 очками располагается на 15-й строчке.