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Голы Мареза, Кессье и Вейги помогли «Аль-Ахли» разгромить «Абху» в матче Про лиги

Голы Мареза, Кессье и Вейги помогли «Аль-Ахли» разгромить «Абху» в матче Про лиги
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Сегодня, 30 ноября, состоялся матч 15-го тура Про лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Абха» и «Аль-Ахли». Стартовый свисток игры прозвучал в 18:00 по московскому времени. Гости добились разгромной победы со счётом 6:0.

Первый гол в матче был забит на 20-й минуте. Его автором стал испанский полузащитник Габриэль Вейга, которому ассистировал экс-игрок «Барселоны» Франк Кессье. Спустя две минуты отличился Фирас Аль-Бурайкан с передачи француза Аллана Сент-Максимена. На 28-й минуте Аль-Бурайкан оформил дубль и сделал счёт 3:0. На 38-й минуте уже сам Кессье отличился с передачи Вейги. На 45-й минуте Вейга забил свой второй гол. Шестой забитый мяч в составе гостей на свой счёт записал бывший игрок «Манчестер Сити» Рияд Марез. В качестве ассистента снова выступил Вейга.

После этой победы в активе «Аль-Ахли» стало 30 очков, команда идёт на третьем месте. «Абха» с 13 очками располагается на 15-й строчке.

Саудовская Аравия - Про лига . 15-й тур
30 ноября 2023, четверг. 18:00 МСК
Абха
Абха
Окончен
0 : 6
Аль-Ахли
Джидда
0:1 Вейга – 20'     0:2 Аль-Бурайкан – 22'     0:3 Аль-Бурайкан – 28'     0:4 Кессье – 38'     0:5 Вейга – 45'     0:6 Марез – 64'    
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