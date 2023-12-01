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«Он как вино». Анри — об игровой форме Гризманна после достижения им 30-летнего возраста

«Он как вино». Анри — об игровой форме Гризманна после достижения им 30-летнего возраста
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Бывший форвард «Барселоны» и сборной Франции Тьерри Анри высоко оценил футбольные качества 32-летнего нападающего мадридского «Атлетико» и французской национальной команды Антуана Гризманна.

«Антуан Гризманн похож на вино. Знаете, он становится старше и мудрее. Возможно, он и немного потерял в скорости и физике, но мозг — это очень важная вещь в игре», — приводит слова Анри Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Гризманна рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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