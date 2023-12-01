Опубликован стартовый состав сборной ФНЛ на матч со сборной Медиалиги

Стал известен стартовый состав сборной ФНЛ на товарищескую встречу со сборной Медиалиги. Стартовый состав был опубликован в официальном телеграм-канале ФНЛ. Состав был определён голосованием среди болельщиков. Схема сборной 4-3-3. Возглавит сборную ФНЛ Евгений Калешин.

Вратарь: Давид Волк («Динамо» Махачкала).

Защитники: Ян Гудков («Сокол»), Алан Багаев («Алания»), Давил Шавлохов («Алания», не сыграет, замена неизвестна), Муталип Алибеков («Динамо»).

Полузащитники: Хетаг Хосонов («Химки»), Шамиль Саадуев («Черноморец»), Илья Азявин («Муром»).

Нападающие: Борис Фартуна («КАМАЗ»), Сердер Сердеров («Динамо»), Никита Глушков («Енисей»).

Стоит отметить, что Давид Шавлохов получил повреждение в игре за «Аланию» и принять участия в матче не сможет. Пока неизвестно, кто его заменит в стартовом составе команды.

Напомним, матч пройдёт 1 декабря на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Команды проведут два тайма по 30 минут. В случае ничьей будет проведена серия буллиталити. Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учетом челленджей) и счёт по буллитам.