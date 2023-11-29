Матч сборных ФНЛ и Медиалиги пройдёт 1 декабря

Стадион «Анжи Арена» в Каспийске примет матч между сборными командами Футбольной национальной лиги и Медийной футбольной лиги. Игра состоится 1 декабря, в 20:00.

Помимо матча в рамках мероприятия запланирована большая футбольная программа, рассчитанная на несколько дней. В программу войдут культурные, туристические и развлекательные мероприятия.

Возглавит сборную ФНЛ Евгений Калешин. Точно известно, что за команду выступит Борис Фартуна – полузащитник «КАМАЗА», который пришел в профессиональный футбол из медийного.

Сборную Медиалиги возглавят сразу три тренера. Игорь Звездин («Броук Бойс»), Шамиль Курбанов («Титан») и Алан Гатагов («Бас»). В состав сборной попали: голкипер Иван Зириков, представляющий «Броук Бойс», лучший защитник Медиалиги в 2022 году Арсений Левшук из «Амкала», Сергей Кутузов – лучший футболист и лучший нападающий второго сезона Медиалиги, двухкратный чемпион первенства в составе «2DROTS».

Встреча пройдет по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут.

Игра пройдет в тематике смешанных единоборств. Игрок сборной ФНЛ Денис Самойлов вышел на игру с саратовским «Соколом» в футболке с отсылкой к Хабибу Нурмагомедову: «если бы в ФНЛ было легко, то она бы называлась Медиалигой». А сборная ФНЛ провела фотосессию формы в стилистике фильма «Большой Куш». Сам матч официально объявили в октагоне 10 ноября на мероприятии Fight Nights. Команды будут выходить на футбольное поле в стилистике бойцов UFC.

Запланировано, что у игры будет 3 счёта –футбольный, альтернативный (с учетом челленджей) и счёт по буллитам.

Продажа билетов стартовала на сайте.