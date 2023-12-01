Тренер сборной ФНЛ Калешин высказался о матче со сборной Медиалиги

Главный тренер сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Евгений Калешин поделился мыслями о предстоящем матче со сборной Медиалиги.

«Шоу будет до игры, а внутри игры — настоящий футбол. Болельщиков же не обманешь, если выйдем дурака валять, то они всё поймут. Тренировочный процесс профессиональный, правильный. Сборная Медиалиги тоже, наверное, готовит какие‑то сюрпризы. Это же не ракетостроение, мяч один, всё одинаково. Посмотрим, как мы будем преодолевать их сопротивление», — сказал Калешин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч пройдёт 1 декабря на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. Команды проведут два тайма по 30 минут. В случае ничьей будет проведена серия буллиталити. Встреча пройдёт по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по буллитам.