Защитник «Пари НН» Тихий: Дзюба или Кордоба? С Кордобой чуть сложнее играть, он побыстрее

Футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий сообщил, что в Российской Премьер-Лиге ему было сложнее всего играть против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Против кого из форвардов РПЛ было сложнее всего? Против Кордобы. Условно, у Дзюбы, помимо массы плюсов, есть и минусы. За счёт них можно обхитрить Артёма и не дать ему нормально сыграть. У защитника может получиться хорошая игра против Дзюбы. А вот с Кордобой чуть сложнее. Он побыстрее и лучше координирован», — приводит слова Тихого Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Тихий провёл семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий. «Пари НН» после 16 туров РПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Юрана сыграют с «Уралом» на домашней арене.