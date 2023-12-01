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Защитник «Пари НН» Тихий: многие игроки РПЛ потянут уровень европейских чемпионатов

Защитник «Пари НН» Тихий: многие игроки РПЛ потянут уровень европейских чемпионатов
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Футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий считает, что многие российские игроки, выступающие в РПЛ, могут закрепиться в командах европейских первенств.

«Очень многие игроки РПЛ потянут уровень европейских чемпионатов. Некоторые легионеры, которые массово уехали из РПЛ, закрепились в Европе. А большинство этих ребят были максимально среднего уровня, наши парни вообще не слабее. Соответственно, тоже могут заиграть», — приводит слова Тихого Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Тихий провёл семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий. «Пари НН» после 16 туров РПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Юрана сыграют с «Уралом» на домашней арене.

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